新冠肺炎疫情升溫，近期確診數屢創單日新高，但大多數個案都以輕症、無症狀為主。中央流行疫情指揮中心日前公布居家照護指引，允許縣市試辦輕症在家隔離。由於台灣生產的清冠一號有助輕症個案病情控制，指揮官陳時中今宣布，若居家照護的確診者想使用清冠一號，地區主責院所可協助開立，或透過視訊診療取得。

指揮中心近期公布居家照護指引，確診者、同住者須均為65歲以下，且未懷孕、洗腎。確診者須以1人1室隔離，同住未確診者須至多4人居家隔離。隔離期滿後，確診者須實施7天自主健康管理，同住者則是7天加強版自主健康管理。一旦台灣單日新增病例數突破1500人，指揮中心就會正式啟動居家照護，在此之前地方政府也可提出試辦計畫。

外界關注，未來在家的輕症個案是否可使用清冠一號治療。對此，陳時中今表示，今早已經開完會，居家照護個案如果想使用，可以由地區主責院所開立，另也可以透過中醫診所視訊診療方式開立，相關訊息可以到中醫師公會全聯會官網查詢，或撥打電話洽詢。

衛生福利部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰說明，清冠一號在國內屬於處方藥，目前已外銷到50多個國家、地區。經實驗室重複進行生物活性測定，確認可防止病毒入侵細胞，阻止棘蛋白和ACE2接受器的結合。即便進入細胞內，也可阻斷3CL蛋白酶。從無症狀到中症，只要不需氧氣支撐的，都可以使用。若需要氧氣的重症、危重症個案，則使用清冠二號治療。

蘇奕彰表示，去年5～8月本土疫情發生之際，台灣建構了中西聯合照顧平台，15個教學醫院參與，會診人數超過600人。政府委託醫院申請IRB，最後有4家醫學中心、5區域醫院通過。

在輕、中症的會診對象中發現，清冠一號使用者，在30天內沒有人轉到ICU或插管，常規西醫治療則有14例轉到ICU；至於使用氧氣的重症、危重症，在123例使用清冠二號者中，有7例死亡，而在常規西醫治療則有27例死亡。

蘇奕彰表示，對比原始武漢病毒株和各種變異株，清冠一號的效果都相當不錯，包括Delta、Omicron都是如此。由於西藥採取的純化物的藥物，通常是單一靶點，藥效很強，包括默克、輝瑞的藥物都是如此。中藥則是多靶點，除了抗病毒，還會進行免疫調控、體質支持，這是2者在治療上的差異性。