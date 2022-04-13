戶外機能服大廠光隆(8916)在成衣持續爆量出貨，3月營收以8.79億元，月增60%，年增22.7%，創同期第三高紀錄，今年第一季合併營收21.1億元，年增24.8%，也創下同期新高。

光隆第一季原為傳統淡季，而今年有別以往。成衣部門今年首季特別火熱，出貨量較去年同期增長47%，營收比重也逾50%，主要是今年客戶端需求強勁，截至目前的接單總額，已超越去年出貨總額，且還在持續增加中，而以合計佔成衣營收比重逾70%的前5大客戶，首季拉貨額較去年同期成長55.7%，其中美系品牌客戶合計有62%的高成長。

光隆羽絨部門今年首季也繳出12.4%的年增長，且是連續三個季度的年增長，在歷經產業轉型與庫存去化的調整陣痛後，已明顯回穩且漸入佳境，這也將反應在首季的毛利率表現上，將有卓越的回升，而今年是以追求回復基本雙位數毛利率為首要目標。

今年第一季的本業獲利，在成衣與羽絨的好表現下，有助合併毛利率回升，而得以倍數成長，併與營收同時締造同期新高紀錄。

對於第二季，光隆仍看好成衣與羽絨的營收成長動能，持續挹注本業獲利，有望繼續挑戰創同期新紀錄。

此外，光隆董事會也決議分派現金股利，擬配發普通股3元與特別股2.5元。普通股現金股利已連續9年維持在3元或之上，平均殖利率逾6%。