政府已開始徵召快篩，傳政院擬推快篩實名制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已經研擬相關快篩計畫，最快兩天後公布報告，會有3種管道來推動。

陳時中表示，目前已經著手規劃快篩機制，會有三種管道同步進行，分別是，可以維持自由購買買賣外、其次是公費快篩部分，這部分包含，無論是高風險區域或是區域社區內的快篩，或是現行檢疫、隔離需要週期快篩者，以及高風險區域，例如以前有些企業情況特別危急時，檢疫隔離社區高風險社區，這些公務指定要做的快篩計畫，維持公費。

最後則可能運用過去口罩實名制方式，用分配基本價格來做，類似以前的口罩實名制，但又會稍微貴一點。

陳時中表示，快篩劑價格會盡快壓到一個合理的價位，並盡快來實施。

至於愛心快篩預計在哪些縣市實施？陳時中說，目前還是以風險來評定，只要列入高風險縣市就可以來申請，現在北北桃三縣市都有意願，要等他們文來了之後，約略知道情況就會盡快撥下去，每次以20萬劑為單位。