「林口媒體園區」占地約10公頃，2020年由台灣三井不動產、東森國際以及三立影城得標，其中東森集團基地2.16公頃基地，斥資逾100億，規畫引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心，並與晶華酒店共同合作，成立《Silks X晶英薈旅》全新飯店品牌，今舉辦動土典禮，預計2025年完工、2026年進駐營運，預計帶動1.3萬個就業機會及吸引1千萬人次的觀光人潮。

新北市長侯友宜今出席動土典禮表示，台灣每年娛樂暨媒體業市場規模約155億美元，在疫情的影響下，加速了OTT影音串流、虛擬實境、網路廣告、音樂與廣播等服務的成長，同時激發消費者對網路和數據需求。在疫情嚴峻下，民眾逐漸改變日常生活模式，保持安全社交距離、低度活動，提升娛樂媒體產業對於遠距、虛擬、串流及個人化趨勢的功能性，開創新的轉捩點，更因此彰顯影視娛樂產業的製作輸出和國際接軌的重要性。

東森集團總裁王令麟表示，投入媒體產業20多年，東森希望年輕人有個結合科技、娛樂的休閒場所，在鄰近機場、最國際化的林口，實現媒體科技OMO(Online merge Offline)的串聯，舉辦各種國際娛樂活動