國內許多肉品市場已經營超過30多年，除了場區和設備老舊，缺乏完善冷鏈物流也無法符合國際肉品HACCP規範。農委會主委陳吉仲表示，128億養豬產業基金將全力促成產業升級，這兩年要在傳統市場建置冷鏈攤位，目標3000到4000攤，「媒體批評也就一兩天，這不會阻礙我們的專業」。

根據養豬產業全面升級並建構肉品冷鏈示範體系計畫指出，4年中程計畫總經費128.3億元，當中包含推動屠宰場現代化，以及升級肉品市場附設屠宰場分切及冷藏運銷設施。

陳吉仲今日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪表示，針對2020年8月28日總統宣布開放美國萊豬進口後遭反對聲音痛罵，認為會重擊國內養豬產業。

陳吉仲指出，如果開放萊豬真的有影響到養豬產業，為何國內這麼多養豬團體沒有像以前那樣到台北抗議，是因為農民認知到國內消費習性，以及透過完整標示減少進口量，農委會也透過產銷調節讓豬價維持在綠燈區。

陳吉仲說，去年因應中國大陸片面暫停我鳳梨輸入，政府花了5.6億穩住產銷，結果讓70到80億的鳳梨產值維持住，鳳梨產業也沒有倒下去，128億養豬產業基金就和鳳梨、雞蛋一樣，我們遇到問題不只解決眼前問題，也讓產業提升，媒體的批評也就一兩天，這些都不會阻礙我們的專業。

陳吉仲說，為了兼顧食安，這兩年和經濟部合作要在傳統市場建置冷鏈，目標達到3000至4000攤位，屠宰完的肉品假如沒有專門的冷鏈也不能運送豬肉，這些努力農民和消費者都看得到，任何批評留給大家自己來判斷。