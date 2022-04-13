醫師透過內視鏡，在婦人食道發現因刷牙時誤吞的18公分牙刷。（林和生攝）

44歲婦女日前到屏基求診，自述因過度勞累加上趕時間，一早刷牙時不慎誤吞一支18公分牙刷，醫師半信半疑透過內視鏡觀察，隨即發現牙刷正卡在食道，取出後所幸未造成併發症，婦人感謝說道，「還好有拿出來，證明不是亂說，不然大家會以為她精神有問題」。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮談起這個案也覺得不可思議，他說，經病人轉述，前一晚因照顧身體不適家人、睡眠不足，加上一早趕著上班，在恍神中刷牙，不知怎麼的牙刷竟直接滑進喉嚨，待回神時已來不及取出。

乍聽之下，醫護都以為自己聽錯，反覆跟病人確認「是一整支牙刷嗎？」隨即安排胸部、腹部Ｘ光檢查，但因牙刷塑膠材質，在Ｘ光片中看不出異狀，為求慎重起見，下午接續安排內視鏡檢查，果然在食道下端發現牙刷，接著小心翼翼將它夾出。

取出牙刷後的婦人不斷向醫師道謝，更強調，好險東西有拿出來，不然別人會以為我瘋了。蔡元榮為此上網查了國際文獻，確實從1988年至今，全球共有50例誤吞牙刷案例，其中有4成是為催吐，1成因為刷牙吞進去，患者以女性居多。

蔡元榮坦言，誤食異物是胃腸科常見的急症，臨床上最常見幼童、老人誤吞異物，小朋友常愛把東西往嘴裡放，很容易吞進小電池、螺絲釘、錢幣、彈珠等危險物品；而成人最常見的食道異物，則是魚刺、骨頭。

一般胃鏡檢查需要空腹6至8小時，但如不小心誤吞異物，確認異物已經到食道、胃或十二指腸，就必須緊急施做胃鏡取出，否則容易造成潰瘍或穿孔。

屏基也曾處理過未將藥品硬錫箔殼包裝拆除直接吞服，因而卡在食道個案，由於未拆包裝的藥丸呈正方型，4個直角相當尖銳，取出困難度與風險相對提高，一不小心就會割破食道造成出血或併發中膈腔炎。