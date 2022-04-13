安得烈慈善協會新竹辦事處13日開幕，為該協會繼新北、台中、台南與高雄六都外，第1個非六都成立的辦事處，市長林智堅感謝海霞教育基金會董事長楊洪秋霞無償提供優質的環境空間，並長期照顧新竹地方事務、提供孩子的教育資源。

林智堅表示，新竹市有獨特的3高1低城市DNA，包括高所得、高學歷、高出生率、低平均年齡，也因兒童比例高，新竹市除了是科技文化城，他上任後更致力將新竹市打造為兒童城市，以孩子的需求出發設計許多公共建設，包括公園裡的洗手台、廁所等友善空間，也推動新校園運動，投入超過50億元，新建2校、整建34校，為孩子打造美學教育環境。

他指出，如同安德烈慈善協會推動的食物銀行，市府也有愛心福利社，盤整各方捐贈物資，發放愛心卡給孩子與家庭，讓他們可到商家購買需要的物品，也期待市府未來與安德烈協會合作，結合更多民間力量，幫助需要的孩子與家庭。

社會處長張柔表示，市府近年重視弱勢脫貧服務，如愛享冰箱、愛心福利社、呷熊飽餐食券、微型保險等，透過公私協力整合各方資源，強化社會安全網，從扶貧到脫貧自立，照顧每戶家庭。

安得烈慈善協會指出，新竹辦事處是由海霞教育基金會董事長楊洪秋霞，無償提供所屬建物「向陽經典大樓」地下1樓的200坪空間作為食物銀行運用，同時也提供「邸家圓夢空間」舉辦公益畫展。

楊洪秋霞則表示，因緣際會看到安得烈慈善協會的相關專訪後深受感動，進而主動聯繫表示願意無償提供空間，邀請安得烈在新竹設置據點，彼此討論過程中也感受到協會的認真、謹慎和用心，相信安得烈一定能造福大新竹地區，讓幸福城市更加幸福。