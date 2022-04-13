俄烏衝突進展雖反覆，但市場已從初期最恐慌回穩，反而近期聯準會官員鷹派談話、美債殖利率竄升等因素，仍干擾市場投資氣氛，觀察海外股票基金近一個月績效前十名，主要由印度基金及拉美相關基金兩大類型全包，且漲幅皆在15％以上。

投信法人表示，儘管先前印度股市在國際利空干擾下而回檔，但在經濟復甦態勢並未改變、企業獲利並未下修，評價面具吸引力下，後市表現仍可期待。俄烏戰爭使俄羅斯遭剔除在MSCI新興市場指數之外，讓巴西受惠，今年來漲勢明顯，後市關注商品價格走勢、通膨表現，及留意下半年大選的影響。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度強勁的疫後復甦持續，結構性經濟成長未變，今年GDP成長率預估仍居亞洲第一，企業獲利成長展望亦未改變，市場預期印度企業今年的EPS增長率仍高達22％，強勁的企業獲利動能有助支持印度股市表現，近期市場焦點將關注第四季整體財報，若整體表現優於預期，有望進一步帶動盤勢向上。

後續仍需持續關注俄烏局勢發展、印度央行貨幣政策動向，投資佈局中長期仍持續看好新能源、電動車、印度製造概念股等類股表現。

群益印巴雙星基金經理人陳沅易指出，在能源及大宗商品價格走升下，加上俄羅斯因入侵烏克蘭，遭剔除在MSCI新興市場指數之外，也讓巴西因而受惠，今年來漲勢明顯，且相對其他新興市場國家，巴西股市的PE相對偏低，扣除週期類股，其他類股評價也是相對偏低，前述因素皆進一步帶動近期巴西股市表現。

先前為壓制通膨，巴西央行升息態度積極，市場預期央行還有利率調升機會，通膨可望在年中開始下降，投資操作除關注商品價格走勢、通膨表現外，也還須留意下半年大選帶來的影響。