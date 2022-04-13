凱基銀行積極實踐普惠金融，「計程車司機速還金」備受各界肯定，獲得國內外多個重要獎項，近日再獲國際性權威金融媒體《財資雜誌(The Asset)》的肯定，榮獲「最佳數位ESG專案」大獎！近年來凱基銀行善用數位科技，幫助年輕世代及非受薪族群享有金融資源使用平等權，與台灣大車隊攜手打造「計程車司機速還金」，協助近2,000名計程車司機於金融體系建立信用資料，高達96％司機大哥拿到人生中的第一筆銀行貸款，本次獲獎也突顯凱基銀行以客戶為中心，不斷運用創新思維提供客戶最佳體驗的理念。

凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，瞭解非受薪族群的困難點，也促發我們運用核心專業，積極開發以客戶為中心的服務場景，服務一般金融機構難以惠及的人群，同時優化客戶體驗。」她指出，透過數據分析強化信用評分模型，提高對客群風險預測的精準度，有效降低信用違約的風險，在風險可控的範圍下提供金融服務，達到銀行與客戶雙贏的局面。

凱基銀行2017年率先與國內計程車業龍頭-台灣大車隊合作，共同打造創新信用評分模型，推出「計程車司機速還金」，運用台灣大車隊長期建立的大數據資料庫，包括服務評比、載客量，或乘客使用悠遊卡、信用卡等非現金支付收費紀錄等數據，納入信用評分模型中，幫助司機順利取得信用加分，進而在銀行體系取得貸款資金。

在此之前，因為司機大哥收入通常以現金為主，缺乏銀行認可的薪資證明，難以在金融體系建立信用紀錄與取得銀行貸款，一旦有緊急周轉需求，只得求助於地下融資管道。鑒於此，透過「計程車司機速還金」有效提供司機大哥金融服務，使司機族群不再只能求助高利貸。

敖蓓寧強調，凱基銀行自許為「普惠金融的實踐者」及「創新的貸款專家」，致力實現數位躍升，將持續運用金融創新科技，解決消費者使用傳統金融服務的痛點，幫助金融弱勢族群、年輕世代或新創企業，皆能以合理價格享有優質金融服務，體現凱基銀行的社會關懷與企業承諾。