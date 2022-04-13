中油工作船毀藻礁已經過2年，但中油今天才把「東坪8號擱淺事件因應對策」提報至環評大會審查，開發單位表示，因應措施包括強化硬體措施、增加應變設備、設立監測樣區、補償及復育作為及柴山多杯孔珊瑚復育等，今天會中並無環評委員或相關單位有疑義，僅花約20分鐘就通過環評大會審查。

2020年3月27日因為海象變化中油工作船「東坪8號」在3月27日流錨、28日斷纜至G1區觸底，4月7日配合大型拖船利用大潮漲潮期間自海上拖救，依海委會調查指出，4月7日脫離時的軌跡周圍藻礁沒有受損，且擱淺周圍海域無發現油汙染情況，經無人機認，藻礁受損面積約0.58公頃。

開發單位指出，因應對策包括向天氣風險管理開發公司採購精準小區域氣象預報資料，也針對各船舶耐風浪特性制訂作業標準，也強化硬體措施、增加應變設備等，設立監測樣區外，也有藻礁生態受損棲地復育補償措施，目前也已推動柴山多杯孔珊保育研究計畫。

最後沒有環評委員或相關單位有疑義，迅速通過環評大會。