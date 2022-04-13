彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增744例本土個案，彰化縣又新增6例，全都是彰基二林護理師，自4月12日醫師、住院、陪病者等全面進行PCR採檢，以完成1810名全都是陰性。縣府並一口氣公布了17個足跡點，分布北斗、二林、員林、秀水、溪州、鹿港和彰化市。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，中央公布彰化縣7例，其1例，昨天已經公布過了，新增6例都是醫事工作人員，都打過3劑疫苗，全都輕症，12日已經總動員召回相關接觸者，包括全體醫師、護理師、行政及非醫療同仁、實習生、外包工作人員、住院病人及陪病者、洗腎病人及陪病者、護家住民以及曾至本院就診且有接觸風險之社區民眾，共採檢1810人，都是陰性，全都沒有受到影響，並召開化學兵大消毒，下上午醫院停止門診，下午已經都恢復門診了。

葉彥伯也呼籲，人口多的機構等，要避免午餐會議等，群聚共用餐飲。要加強員工餐飲環境管理，並加強員工外縣市或風險熱區之管理史。

彰化縣長王惠美表示，因應這波疫情，彰化先啟動295村里快打站，18至64歲不分劑次，都送200元禮券，65歲以上，55歲以上原住民送500元禮券。對於平班停課標準，彰化縣將採加嚴，依專業進行滾動檢討，不受限中央訂出1／3等，太過寬鬆的條件。