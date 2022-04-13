美妝網紅波痞10多年前靠著仿妝女星崔姬(Twiggy Lawson)走紅，如今經營個人YouTube頻道，業配量也很大，獨特的個人風格加上親民直率個性，讓波痞受到廣大粉絲愛戴，光臉書就有22萬人追蹤，波痞最近在節目上吐露，曾因微胖的身材，遭到某男藝人當眾羞辱，鄭弘儀聽了也忍不住生氣，痛罵對方真的不該這樣。

波痞進日作客《新聞挖挖哇》節目，分享微胖生存哲學，她表示自小胃口就很好，長輩們也喜歡餵食她，而她又是身高比較高的女生，小學畢業時已有162公分，看上去就比同齡的同學高大許多，體重也比人家重，當時同屆的女同學們大概都是30幾公斤，而她已超過50公斤，當時的波痞沒把自己的身高考量進去，因此變得自卑，吃東西只敢吃人家的一半，長期下來健康出問題，減肥減到一度掉髮。

波痞坦言人生最胖時大概78公斤，曾經用激進的方式減肥，導致免疫失調，之後才找到正確的方式，如今透過大量運動與健康飲食，長年將體重控制在71公斤，也學會放過自己，覺得美麗並非單一的模樣，提倡「別讓體重決定你的美」，不是只有穿S號的女生才是漂亮的，但顯然坊間還是有不抱持這樣想法的人。

波痞成為網紅後，頗受到廠商青睞，而即使人氣很高，但她仍因身材的關係而受到攻擊，印象最深刻的一次，是她參加了一場運動品牌的大型路跑活動，當天凌晨4點就集合，因為要跑6公里，所以她就先在休息區吃著主辦單位準備的蛋餅，補充一下體力，這時有個男藝人經過看到她，露出了嫌棄的表情，當眾說：「蛤，妳都這樣了還吃喔？」。

波痞遭到男藝人當眾羞辱，坦言心裡真的非常不開心，覺得對方很無知，可後來並沒有多做回應或反擊，這個案例讓現場來賓聽了也傻眼，鄭弘儀也替她感到委屈，大怒幫波痞反嗆：「妳就跟他說干你屁事啊！」，覺得就算是藝人，也不該這樣羞辱人。