台南市政府為降低市民居住負擔、保障居住權益，積極規畫只租不售台南公宅，配合中央指定於新市區推動「新市安居」社會住宅，基地面積約為2632坪，離南部科學園區僅500公尺，未來將推出超過600戶的套房與兩房型社會住宅單元，預計2026年完工。

台南市市長黃偉哲表示，社會住宅政策是都市發展中需要的重要環節，台南市政府一定要努力執行，這次「新市安居」社會住宅，由南市府提供市有土地，內政部興建，在新市區鄰近南科的基地上，興建該社會住宅是為了落實「居住正義」、「希望家園」的施政理念。

市府表示，「新市安居」社會住宅可以照顧到在南科就業但還沒有自有房屋、還租不到房子的市民，基於「一個都不能少」的理念，照顧所有人的需求。

地政局長陳淑美表示，該「新市安居」社宅位於新市區富安路與民生路所夾街廓，緊鄰南科園區，鄰近三里活動中心與公園，興建完成後可以提供南科鄰近市鎮相當的租戶需求，且附設台南市社會福利社施可以就近照護新市區需要的民眾。

國家住都中心說明，「新市安居」的統包工程業已發包，未來將推出超過600戶規畫為套房與兩房型的社會住宅單元，預計2026年完工。

市府表示，4月可完成新北段社宅基地撥用程序，加速推動「新市安居」社宅的興建，在設計上為實踐全齡友善的目標，將兒童、長者及行動不便者的需求，也一併納入設計考量當中。

市府期望未來在南科園區與社宅興建的雙引擎帶動下，能夠促進當地產業聚落發展，讓在地居民及返鄉青年能就地成家立業，最終打造居住正義環境。