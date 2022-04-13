俄烏戰爭持續超過一個月，歐盟近日宣布對俄羅斯祭出第五波制裁，美國也加碼新一輪制裁。洪都拉斯國防大學榮譽教授楊建平指出，美國雖聯合西方多國對俄制裁，但拉丁美洲前三大經濟體墨西哥、巴西、阿根廷，均反對制裁俄羅斯；這點顛覆過去拉丁美洲是「美國後花園」的印象，其中巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）更選擇與俄站在一起，讓美國相當不悅。

楊建平曾任台駐中南美洲大使館外交人員、遠景基金會拉美暨非洲組召集人，現為洪都拉斯國防大學榮譽教授。楊12日接受香港媒體《中評社》訪問表示，聯合國及美洲國家組織（OAS）皆通過譴責俄羅斯決議，拉丁美洲大部分國家雖投贊成票，卻沒有任何國家對俄祭出制裁，哪怕僅是「象徵性」的制裁聲明。

楊建平分析，拉丁美洲前三大經濟體墨西哥、巴西、阿根廷均反對制裁俄羅斯，墨西哥稱該國法律明定除聯合國決議外，禁止對任何國家進行單方面的制裁；巴西總統波索納洛是極右派，本身是美國前總統川普的粉絲，更有「巴西川普」之稱，他在俄烏即將開打之際，還如期訪俄，強調與俄「團結」

（solidarity）一起，這點令美國非常不悅；阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）則早在2月2日便訪俄，強調與俄發展合作之意願，並消除對美國與國際貨幣基金會之債務依賴。

對此，楊建平直言，拉丁美洲過去是「美國後花園」，但如今美國勢力大幅衰退，無法指揮他們共同對付俄羅斯，拉丁美洲諸國也都以自身利益優先，不願選邊站，因此這次俄羅斯「不友好」48國中，未有任何拉丁美洲國家。