台積電昨日股價殺至552元創下7個多月低點，今(13)日展開反攻，終場上漲16元收在573元，漲幅高達2.87%，但不少投資人擔心會不會僅是一日行情。台積電近期走勢上沖下洗，資深半導體產業分析師陸行之分析指出，外資大賣持股主因是全球股市不佳和升息通膨，但只要台積電保持先進製程優勢，明年還是會回到合理價位。

陸行之接受《非凡新聞》專訪時指出，外資近期大賣台積電，但其實台積電在先進製程走的很快，所以會跟全球科技版塊的供需周期脫鉤，只要台積電能繼續投入先進製程，持續拿到最新產品的訂單，明年還是會有不錯成長。他強調，台積電目前是處於股價被超賣的期間，等到大家對於明年基本面的疑慮減少後，股價會回到一個合理的價位。

陸行之進一步分析，外資大賣台積電主要有以下兩大原因，首先台積電是很多ETF的成分股，所以當全球股市不好，投資人在贖回的時候，都會造成它要賣這些成分股。第二個原因則是在通膨、升息環境下，台積電很多持有者是保險公司，這些公司會去看台積電股利股息的比例，一旦殖利率低於利率的話，相對沒有那麼有吸引力。

談到台積電明日將舉辦第一季法說會，陸行之則說台積電法說不會有太大的驚喜，預計台積電第2季營收約可季增3%，毛利率有機會來到到55%以上，資本支出大概仍有400億美元的規模，目前來看全年營收應不會有調整，雖然部分訂單有調整，但伺服器，車用相關仍強勁，預期全年營收維持成長25~30%不變。

陸行之最後強調，從這禮拜台積電法說開始，到之後大概一個月的時間，很多全球科技半導體公司會陸續公布營收預期，他相信很多家都會比市場預期好，到時候美國費城半導體指數表現相對會比較持穩，也有利於台積電股價走勢。