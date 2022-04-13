新北今確診數狂增至264例，新北市長侯友宜表示，216例新增採檢陽性、48例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案共76人：基隆相關案2人、北市相關案70人、桃園相關案4人。外縣市占3成5。

侯友宜說，3月28日至4月12日共篩檢37612人，陽性數249人，陽性率0.66％，有向上的趨勢，社區篩檢站篩檢陽性率可作為社區監測用。此外，居家照護今天全面啟動、試運行順暢，目前已收治32人，今起7家責任醫院全面啟動收治。