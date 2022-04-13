新北激增264例 7家主責醫院全面啟動居家照護 15:112022/04/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說明今疫情狀況。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今確診數狂增至264例，新北市長侯友宜表示，216例新增採檢陽性、48例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案共76人：基隆相關案2人、北市相關案70人、桃園相關案4人。外縣市占3成5。 侯友宜說，3月28日至4月12日共篩檢37612人，陽性數249人，陽性率0.66％，有向上的趨勢，社區篩檢站篩檢陽性率可作為社區監測用。此外，居家照護今天全面啟動、試運行順暢，目前已收治32人，今起7家責任醫院全面啟動收治。 高雄爆新增5確診去過阿妹演唱會 急查座位清單採檢 疫情尚未到高峰 侯友宜：大海嘯將來襲 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #侯友宜 #居家照護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 10:492022/04/12 兩岸 新北實施新停課標準 侯友宜：尊重中央、地方會彈性應變 11:052022/04/13 生活 本土551例創新高 網見「這2人」下方留言氣炸：網軍上工囉 15:532022/04/12 政治 台南菸廠1員工確診 急召399人採檢 04:102022/04/13 地方新聞 殺傷力不輸Delta 專家：Omicron在一狀況下恐變大魔王 14:032022/04/13 生活 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 大共存時代來了！本土飆744例 網驚：一天比一天慘 15:512022/04/13 生活 北市＋116例創今年新高 酒店酒吧群聚還在燒 已40人確診 16:032022/04/12 生活 兩地病毒基本同源 港專家：上海疫情與香港相關 11:192022/04/13 兩岸 手扶梯失速釀7傷 北捷僅求償2萬挨轟 04:102022/04/13 地方新聞 彰化二基醫院6護理師突破性感染 足跡曝光遍布7鄉鎮市 15:142022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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