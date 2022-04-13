上海疫情嚴峻，今公布前一日新增26330例本土病例，繼前一日稍為回落後，再度反彈，且創單日感染數新高。大陸國資委表示，已組織10家大陸中央企業醫療隊馳援上海。

據新華社報導，大陸國務院國資委已組織中核集團、通用技術集團、國藥集團、航天科技集團、航空工業集團、中國建築集團、華潤集團、中國電建、中國化學工程、中國誠通10家大陸中央企業的醫療隊伍支援上海。第一批醫療隊將於今（13日）中午到達上海展開工作。