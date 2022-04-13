陸國資委：組織10家央企醫療隊馳援上海 15:132022/04/13 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國資委表示，已組織10家大陸中央企業醫療隊馳援上海。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海疫情嚴峻，今公布前一日新增26330例本土病例，繼前一日稍為回落後，再度反彈，且創單日感染數新高。大陸國資委表示，已組織10家大陸中央企業醫療隊馳援上海。 據新華社報導，大陸國務院國資委已組織中核集團、通用技術集團、國藥集團、航天科技集團、航空工業集團、中國建築集團、華潤集團、中國電建、中國化學工程、中國誠通10家大陸中央企業的醫療隊伍支援上海。第一批醫療隊將於今（13日）中午到達上海展開工作。 大陸國台辦：李明哲將服刑期滿 近期安排返台 封控衝擊 大陸3月汽車銷量年減逾1成 #新冠肺炎 #大陸 #醫療隊 #國資委 #上海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靜宜大學1學生確診 下午預防性停課清消 13:012022/04/13 生活 高雄長庚醫師爆確診 休假曾赴外縣市 14:042022/04/13 生活 大陸8城市 入境集中隔離擬縮短至10天 04:102022/04/13 產業財經 停課標準放太寬 家長怕爆 醫憂：2恐怖下場 07:572022/04/13 生活 疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產 15:472022/04/13 財經 配合中央放寬停課標準 嘉市國小以下有彈性作法 11:412022/04/13 生活 陸港口連環塞 物流斷鏈惡化 04:102022/04/13 財經要聞 上緯：風電裝機潮Q2顯現 04:102022/04/13 證券．權證 台中南區公所1員工確診 曾偕妻玩遍小琉球 13:452022/04/13 生活 堅持清零 大陸認為人權是先要活下去 04:102022/04/13 產業財經 大陸封城衝擊 全球「斷鏈」恐比去年還慘 最終結局曝光 15:352022/04/13 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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