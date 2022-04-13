台灣正在適應與疫情共存、確診人數攀升下，立法院財委會13日通過臨時提案，要求金管會協調銀行公會，就受新冠肺炎疫情影響的企業貸款、個人貸款進行展延，原訂到2022年6月30日為止的措施，再延長一年到2023年6月底。

也就是若企業受新冠肺炎疫情影響，營收獲利下降，還款困難，先前可向銀行協商展延本金償還時間；個人部分若受疫情影響還款困難，則可申請信用卡應付帳款緩繳3到6個月，其他如房貸、車貸、消費性貸款則可申請本金或利息展延3到6個月，相關信用紀錄都不受展延影響，這措施原訂申請期限到今年6月底止。

財委會13日通過臨時提案，金管會亦同意遵照辦理，即會協調銀行公會討論，將企業債務協商及個人債務協商等機制的申請期限，研議再延一年，協助受疫情影響，經濟困難的民眾或企業，能有還款喘息空間。

至於各部會若有紓困貸款利息補貼部分，則回歸各部會的方案期限，並未在此次協調的範圍內。