有意參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，雖歷經黨內提名風波，但似乎不影響其參選決心，羅剛毅堅強、屹立不搖的形象感動了許多支持者，而今（13日）最新一則有關參選的貼文更湧入上百則留言表達對他的支持

羅智強這則貼文以「我想當一個最親民的桃園市長」為題，解釋為何遭冷嘲熱諷，仍堅持北桃間通勤的原因，他表示他要感謝這些來自綠營的嘲笑，想在這些嘲諷中告訴大家「桃園需要一個走進人群、體驗通勤辛苦的市長，只有了解市民的辛苦，才能看見需求並做出最有利人民的政策，願意身體力行去感受，完備公共運輸並打造更好的通勤環境」，他更呼籲其他黨派有意參選桃園市長的朋友，一起走入人群，「和市民一同辛苦、呼吸」

同稍早發文的台南市議員謝龍介，羅智強表示「落實居住正義，降低房價租金，繁榮在地産業，增加在地就業」，他表示這些都是減少或縮短通勤需求的努力方向，最後他更歡迎「有交通政策想法的通勤市民將想法告知團隊，以列入政見討論」

對於羅智強的發文，網友們相當感動，紛紛寫下「強哥加油！」、「羅智強您是最棒的！支持您！不要理會綠對您的口水,專注在政策上就對了！」、「加油 桃園人好市長來了」等留言表達對他的支持，該篇貼文在貼出後的短短幾小時已湧入七百多則留言。