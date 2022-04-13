中平國小奪下110學年度國小聯賽硬式組冠軍。（學生棒聯提供）

110學年度國小聯賽硬式組13日進行最終戰，桃園市中平國小靠著2局下7分大局奠定勝基，加上投手陳建宏自第2局接手後援，終場以7比1擊敗高雄市忠孝國小，繼108學年度後再度抱回聯賽金盃，也是隊史第3度登頂。

2局上中平先發投手黃字泫控球不穩出現兩次保送，中平當下決定換上陳建宏登板，以三振化解危機，也帶動球隊下半局攻勢，黃字泫、陳得瑋、高浤崴安打連發，中平1出局後再接連掃射4安打，加上失誤，一舉吃下7分大局。

陳建宏一路投完比賽，只在3局上失1分，總計以70球後援4.1局，被敲出3安打，投出5次保送、1次三振，拿下勝投，為中平守住勝局，好表現也獲得教練李國強讚賞，「他個性不會想太多，越投越好，控球還要再加強，不過這一場我給他100分。」

陳建宏第一次在冠軍戰投球，他自認不會緊張，「教練說投邊邊角角就好，讓對方打不好，全力去丟。」中平全場12支安打，展現攻擊火力，李總表示，「後段棒次銜接上沒話講，這次打擊調整得不錯，希望能維持到後面的選拔賽。」

中平繼104、108學年後，捧回第三冠，李國強說，要感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方、長期支持的贊助商，還有辛苦的教練團，未來也希望能爭取球隊第二名正式專任教練。