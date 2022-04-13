民眾黨立委賴香伶、蔡壁如日前揭露《鏡電視》違法共用人力資料，遭《鏡電視》反控北市勞動局疑用職務之便對公司違法勞檢，並洩漏員工清冊與投保資料，北市政風處調查後認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，但難以認定哪些人需要負刑事責任。對此，市議員秦慧珠建議政風處將此案函送司法單位調查，市議員梁文傑則建議議會以議決方式將政風報告送交北市地檢。

台北市勞動局長陳信瑜爭議不斷，日前遭控行政不中立、以標案圖利前機要，同時遭《鏡電視》指控勞動局將勞檢資料外洩給立委，相關政風處調查報告今出爐，並送到議會大會討論，藍綠議員輪番砲轟公部門濫用職權，應追究責任。

國民黨市議員游淑慧批評，勞動局對鏡電視發動勞檢完全是自導自演、政治操作，只為拿取資料讓民眾黨開記者會，陳信瑜對外、對外都說有人檢舉，還要求同仁進行聯合稽查，但政風處報告明確指出根本沒有檢舉人、勞檢程序不符程序，且科長坦承有將相關資料轉交給陳信瑜，但沒有傳給別人，那到底是誰流出去，為何不去查？

國民黨市議員秦慧珠接力批評，質疑調查報告不盡完善，要求政風處繼續調查，尤其政風報告內明確指出勞動局勞檢資料有「高度外洩疑慮」，但相關刑法問題無法調查，她要求政風處應函送司法單位調查，查明是否為陳信瑜主動洩密。

民進黨市議員梁文傑也附和，政風報告明確指出「有人洩密」，也查出勞動局勞檢前完全未接獲民眾陳情、檢舉，更沒有勞資爭議，但市府卻主動前往「預防性稽查」，並將資料給民眾黨立委，「這樣是在害公務員要背上刑責！」

梁文傑說，勞動檢查法明文規定勞檢資料不得外洩，否則將觸犯刑法第132條，公務員洩漏國防以外的機密罪，這是公訴罪，若政風處無法針對刑事部分查明清楚，那就移送北市地檢署，這是政風處義務，或請市議會用議決方式將政風報告送交地檢署。