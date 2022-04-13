桃園市13日新增本土個案再攀高達65例，市長鄭文燦說，桃園群聚傳播鏈達13個，13個就囊括35個新確診個案，其中仁和國中累積15師生染疫、龍山國小累積8師生染疫，2傳播鏈要特別注意，目前疫調人員也仍在仁和國中、平鎮國中、中山國小、童安園幼兒園和大業幼兒園5校或園採檢中。另有戶籍台北的新兵確診，疫調人員也到他服役的楊梅某營區疫調中。

鄭文燦說，桃園新增65例本土確診個案，其中42個是居隔期滿或匡列採檢確診，另有23個是到採檢站或就醫採檢確診，目前桃園群聚傳播鏈達13個，新增個案有多達35個確診個案來自13傳播鏈，其餘是獨立或較小的傳播鏈，市府會持續追蹤。

鄭文燦提到，13傳播鏈中需要特別關注的包括仁和國中、龍山國小，因涉及學校要特別注意，他進一步表示，仁和國中12日採檢285位，273位陰性、新增12位陽性，連同原本3位累積達15位染疫，該校也要再擴大採檢。龍山國小採檢1231位，1224位陰性、新增7位陽性，累積8人染疫，2校因衍生群聚感染，也從13日起全校停課10天。

鄭文燦說，平鎮國中則因有夫妻檔老師確診，2人任教班級達6個班且辦公室不同，也要全校停課10天全面採檢，另外中山國小新增1生染疫將列明日個案，和童安園幼兒園、大業幼兒園3所目前也在採檢中。

鄭文燦也提到，廣達電子採檢170位都陰性，桃園另有某小吃店傳播鏈也增3人染疫，累積達9人確診，會持續追蹤。至於楊梅某部隊服務的新兵確診，雖然戶籍在台北非桃園個案，桃園疫調人員下午也已入營區疫調，有結果會再說明。