於同生(中)在高科大第4次展出個人「英文書藝」。(主辦單位提供)

知名書法家於同生即起至5月6日在高科大建工校區藝文中心舉辦「潮．墨─於同生英文書藝展IV」，展出12件原作及4件彩色輸出作品，以網路流行語為創作內容呼應主題「潮墨」，藉由強化符號圖像，賦予英文單字另一層面意義。

於同生說「以毛筆書寫拼音文字，是一種嘗試，也是一種面對當代的勇氣」，尤其如何從符號學強化拼音文字的圖像意義，更是一大挑戰，特別是在介於英文字母與漢字間的半抽象表現，更要透過更換文字載體保留本質。

高雄出生的他，中山大學物理系畢業、中央大學物理研究所碩士、東方設計大學文創與設計所博士候選人，從理科跨到文科，靠著苦練扎下深厚的傳統書法功底，近年則別開生面以英文為書寫題材，兼具傳統與當代性。

書法作品已是各大美展常勝軍的於同生在高科大第4次展出個人「英文書藝」，從魏碑的渾厚圓潤氣勢出發，創作游離在書法範疇邊緣，但更趨近於抽象表現主義，構成介於英文字母及漢字之間的畫面，使人如臨抽象畫般的意境。