香港女星黃婧靈（波波）因有E級上圍和甜美臉蛋，加上高層曾志偉大力力挺下，讓她近期被封為TVB力捧的新波神。昨(12日)她過24歲生日，稍早她在IG曬出美照，自曝在生日當天幸運「集郵」到男神梁朝偉，網友好奇照片中梁朝偉看似搭著她手臂，不知到底有沒有碰到她？黃婧靈則鬆口梁朝偉的指尖有摸到她，形容是「紳士而有一點溫度」。

黃婧靈近來在TVB力挺下曝光量大增，去年底參加無線台台慶更以一襲低胸爆乳裝成為話題人物，最近她主持兩性節目《冇人性教育》，話題直逼18禁，史無前例地的節目內容讓傳統的香港觀眾大開眼界，而黃婧靈不僅在鏡頭前教學戴保險套，還親自示範傳聞容易懷孕的動作，讓觀眾看了也想入非非。

擁有36E突出上圍的黃婧靈，先前受訪坦言不喜歡胸部這麼大，點名覺得C乳才最好看，容易穿衣服，也容易穿出女人味，更不易有負擔感，她更分享後天保養身材的祕訣，每星期會做2、3次高強度間歇訓練（HIIT），但強調不喜歡跑步，因為容易使胸型下垂。

黃婧靈回應網友。（圖／翻攝自krysellawong IG）

昨黃婧靈透露生日當天超幸運，在公眾場合遇到梁朝偉，她主動問對方：「今天是我生日，你可不可以跟我照張相？」梁朝偉親切答應了，黃婧靈形容梁朝偉跟她道別時害她「原地窒息五分鐘加原地爆炸」，自嘲曾放話想被梁朝偉的十環打死，有眼尖網友留言：「重點：他的紳士手指碰到妳的包包帶子」，黃婧靈則解答其實有被男神的指尖碰到，不僅發揮了紳士禮儀還讓她感受到了一點「溫度」，大讚梁朝偉人超好，令她至今興奮不已。