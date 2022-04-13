鮑起靜（右起）、陸弈靜、李淳3人在片中組成買房團。（台北双喜電影提供）

李淳在新片《一家之主》中扮演香港金像獎影后鮑起靜的學生，成年後開了投資公司，在股票、基金、房地產等都極具野心，跟鮑起靜還有陸弈靜飾演的兩位媽媽組成看房3人團，並提出賺錢的機會，化身衣冠楚楚的投顧專家。

身為「投資小白」的李淳這次為了飾演投顧專家費了不少苦心，在香港拍完警匪片《智齒》的隔天早上立刻搭飛機來台灣準備拍攝《一家之主》，由於前一檔戲連9天在風雨交加的夜晚工作，因此一抵台就發高燒，眼睛又被劇中演員踢到整個爆血，不懂房地產的李淳仍憑著驚人意志力消化劇本，還跟導演王希捷不斷拆解角色的內在動機跟金融知識。

李淳說：「發高燒的那幾天要理解那些專有名詞真的很辛苦，而且我因為右眼整個很紅，所以導演只能盡可能拍我一邊的臉。」拍攝的第一晚，李淳因為還在發燒中，又認真投入工作，當時突然聽到現場尖叫聲，他一度以為有人不小心墜樓，跟工作人員詢問現場狀況時才得知是自己以《目擊者》入圍金馬獎，經紀人因為太開心忍不住尖叫。

為了拍攝《一家之主》買房的橋段，鮑起靜、陸弈靜、李淳3人有不少對手戲，一直到處看房子，李淳很高興能聽到兩位大前輩分享在各地拍戲的不同心得，並表示對於陸弈靜的表演印象深刻：「陸姊就是表情包，每一次都能應導演要求詮釋不同的表演方式，而且也會協助我順台詞。」拍戲期間鮑起靜也不斷給予李淳關心，也對他讚譽有加：「很敬業，禮貌又體貼，走樓梯的時候會扶著我們，在戶外風很大的時候，還會關心我們頭髮亂了，也怕我們著涼。」

李淳所飾演的投顧專家李冠廷，小時候因為爸媽工作忙碌很常在老師家吃飯，談到現實生活中父母最常做的家常料理，李淳表示爸爸名導李安的廚藝是眾所周知很厲害，他在家的時候很常發呆或是想著電影的工作，對孩子的付出跟關心都透過「做菜」，每次要出差前就會做一大堆料理放冷凍庫；李淳也忍不住虧了媽媽其實不太會料理，形容媽媽做菜像科學家，食物對於她的意義只有功能性，對於美味還好，所以適合煮湯，把食材都放進鍋子煮即可。