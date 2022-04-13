一名消防隊員因攀岩運動認識人妻小美（化名），兩人雖然各自有家庭且有小孩，但卻聽聞小美自述婚姻不睦且遭家暴，同情感油然而生，一路照顧小美到床上，兩人多次在摩鐵與車上大戰，事後遭到雙方配偶發現，小美的丈夫提供給法官兩人鹹濕簡訊，發現小美向消防員大讚「可以1夜4次，讓我爽死了」，而消防員更自誇「我可以一夜7次」，法官依此認定兩人均侵害配偶權，判消防員要賠小美老公40萬元，小美也要另賠消防員妻子30萬元。

根據判決書，該名消防員和妻子結婚多年，育有2名子女，小美自己身也有家庭並同樣有2個孩子；2021年4月，消防員參加攀岩運動認識小美，但小美多次向消防員吐露自己婚姻不睦還遭家暴，引起消防員疼惜，雙方進一步交往。

但事後人夫發現消防員與老婆多次進行車震，且在各大汽車旅館內發生關係，且小美手機內有令人不堪入目的鹹濕簡訊，因此傳訊息警告消防員不要再騷擾老婆時，卻遭到消防員反唇相譏，事後遭告前往派出所，更於員警面前毫不避諱稱小美就是他婚外情對象，態度囂張，讓小美丈夫身心大受打擊，一怒告上法院求償80萬元。

法官檢視消防員與小美簡訊，發現小美多次傳訊大讚消防員技術好體力佳，包含「爽，不過可以四次，太令我意外了」、「而且衣服都沒有脫玩，好想被強奸，好爽」、「4次不簡單」、「超愛跟你做愛」。

消防員則回，「我一夜要射七次以上，你當然要給我，不然我都射你臉，我是都可以戴套喔」「累死我，射精很累的」。「這星期等我，我會好好的幹你」。

事後消防員的老婆也得知老公偷吃，於是與小美的老公，兩人分別提告，法乾審理後認定，兩人侵害配偶權，判消防員要賠小美老公40萬元，小美也要另賠消防員妻子30萬元。