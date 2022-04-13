噪音改裝車惱人、惹民怨，台中市警第三分局會同環保局、台中區監理所，舉行聯合稽查改裝車輛及噪音檢測，12日晚間在南區復興與台中路口，當場攔查變更排氣管噪音車8輛，由環保局依《噪音管制法》開單告發，今年迄今計27輛違規噪音車，處以1800元至24000元以下罰鍰，共66900元，並限期改善複驗合格為止。

台中市警第三分局指出，有鑑於噪音車輛行駛道路產生之高分貝噪音，已嚴重妨害民眾居住安寧，為還「靜」於民，每個月不定期於轄區重要路口，舉行聯合稽查改裝車輛及噪音檢測，4月12日晚上查獲8輛不合格車輛，全數依噪音管制法規定告發，共計處20100元罰鍰。

警方指出，依《噪音管制法》第26條規定，機動車輛發出聲音，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元以下罰鍰，限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。汽車除頭燈外之燈光、雨刮、消音器等等變更，依《道路交通管理處罰條例》第16條規定，可處900元至1800元以下罰鍰。

警方表示，依照《道路交通管理處罰條例》第43條規定，汽車駕駛人，拆除消音器，或以其他方式造成噪音，將處6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；1年內累犯者，直接吊扣駕照6個月。

警方除維護轄區秩序及安寧，同時結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段執行封閉式路檢，以遏止酒後駕車惡習，避免酒駕交通事故的發生。