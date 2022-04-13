台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)位於台南新市區momo「南區儲配運輸物流中心」興建工程順利進行，今(13)日舉行上梁典禮，象徵momo於南台灣最大物流中心主要工程順利完成，待2023年完工加入營運陣容，可望加速驅動南台灣最後一哩路的配送服務。

為提升南台灣物流服務的效能，擴展快速到貨的服務區域，momo自2018年起即積極投入南台灣物流網絡的布建，至今已有8座倉儲遍布雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，為布建南台灣物流網絡腳步再向前，位於台南新市區momo「南區儲配運輸物流中心」今13日舉行上梁典禮，由momo董事長林啟峰、總經理谷元宏親臨主持。

momo「南區儲配運輸物流中心」為配合國家政策，由經濟部督導的BOO大型物流中心自有營運興建案，總投資金額約為新台幣30億元，建置樓地板面積約達24,600坪，樓層規劃為地下一層樓、地上六層樓，每日吞吐量可達16萬件，預估可容納340萬件商品存量，「南區儲配運輸物流中心」上樑儀式，象徵momo於南台灣最大物流中心主要工程順利完成，待2023年完工加入營運陣容，可望加速驅動南台灣最後一哩路的配送服務，壯大momo全台短鏈布局藍圖。

富邦媒表示，momo誓為「台灣ESG綠色電商NO.1」，因此在「南區儲配運輸物流中心」建置規劃，即納入「綠建築」的設計概念，包括於屋頂設置逾3000坪的太陽能板、安裝地道風系統來冷卻空氣、建立雨水循環系統防治水汙染，以及廠區內照明以LED燈為主，致力於落實永續環保物流中心的理念；「南區儲配運輸物流中心」則被賦予統合南區各類商品的物流角色，未來加入營運後，將可強化北貨北送、南貨南送，有效均分訂單量之效果，亦可縮短消費者等待時間、減少商品轉運點所延伸的配送成本，達到降低運輸里程產生之耗能，持續減少碳排放，增強momo各地配送效益。

「南區儲配運輸物流中心」也有助於提升當地產業鏈發展，開發及培植中南部供應商與配送商，亦可增加在地就業機會與人才培育，預計「南區儲配運輸物流中心」將創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾500個就業機會，共同建構南台灣的生態共榮圈。