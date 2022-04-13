英國三月的消費者物價指數(CPI)年增率來到7.0%，為近30年來新高，高於二月的6.2%。英國家庭也面臨了嚴重的生活成本問題。

該讀數也高於多數經濟學家的預期，路透調查的預測為6.7%。

英國國家統計局首席經濟學家Grant Fitzner說，物價廣泛的上升，增幅最大的是石油成本和家具的上升，而石油大部分的上漲是在英國削減燃油稅之前發生的。

英國在過去一年的通膨走勢，與其它新進國家相似，主要是能源價格上升、疫情導致供應鏈中斷等問題在困擾。

英國預算辦公室上個月預測，通膨將在今年最後一季飆升到8.7%。

通膨加速抬頭、薪資稅的上調，正讓英國家庭收入出現有該數據紀錄以來的最大幅縮水。英國央行預期今年經濟成長將大幅放緩。

英國統計局周三公布的數據顯示，排除食品、能源、酒類和菸草的核心CPI來到年增5.7%，略高於二月的5.2%。

零售物價指數(RPI)來到上升9.0%，為自1991年以來最高。國家統計局稱此一較舊的指標並不準確，但是仍被廣泛應用於商業合約以及與通膨有關的政府債券的利息支付中。

另外有跡象顯示，通膨壓力將進一步加大。在截至今年3月的上一財年當中，製造商將價格上調11.9%，為自2008年9月以來的最大升幅。