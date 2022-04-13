日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有甜美清純美貌和核彈級I罩杯而被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。而經常透過社群媒體分享生活的她，近日曬出一系列泡湯時的性感辣照，令網友大噴鼻血。

天木純今（13）日在個人IG上PO文表示「很喜歡今日早上入住的飯店。因為媽媽是巴士導遊因此經常去家族旅行，早晚都泡著溫泉」而在她公開的照片中，只見她穿著一件藍色的浴袍，胸口大開的站在置物櫃前疑似準備放東西，而豐滿的核彈級曲線也因此一覽無遺，讓網友看了直呼「太辣了」、「又辣又可愛」、「真的是天使臉蛋魔鬼身材」、「可愛的性感女神」。

另外，天木純除了經營IG及推特外，她也積極更新TIKTOK影片，在近日所公開的影片中，她除了穿著一件粉色深V洋裝，對著鏡頭大方喬奶及扭腰擺臀外，她還在今日大玩寶特瓶的平衡挑戰。

只見天木純穿上一件斜肩V領的黑色貼身洋裝，並將一瓶綠色的寶特瓶放在雄偉的雙峰上，接著跟著音樂左右晃動、擺出各種俏皮的姿勢，而寶特瓶竟然沒有因此掉落，穩定的待在她的胸口，讓網友忍不住留言「真想成為那個寶特瓶」、「好大」、「下輩子當個寶特瓶也不錯」、「真心喜歡，拜託老師快上新作品」，吸引超過11萬人觀看。