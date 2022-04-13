小百合周玥綺（右）今記者會，好友洪榮宏驚喜現身祝賀。（玥綺影視文化提供）

小百合周玥綺暌違7年，將於6月11日舉辦「青春終不悔」演唱會。（玥綺影視文化提供）

小百合周玥綺今（13日）舉辦記者會宣布推出新專輯、即將舉辦「青春終不悔」演唱會，好友金曲歌王洪榮宏站台祝賀，讓小百合媒人婆身分曝光！而小百合今也首度公開表示，已和老公離婚15年，早就是單身。

被問到離婚原因？小百合坦言，「大家共識不同，對宗教的看法不同，一但他無法說服你，就會產生隔閡」，她個人信仰是佛教。恢復單身後，一雙兒女跟她，經濟壓力如何？她表示「我很努力，所以還好」，如今兩個小孩都已經上班，兒子是籃球教練、女兒是設計師。與前夫還有聯絡嗎？她說，「他剛開始會來看小孩，後來生病失智3、4了，已經沒有辦法互動。」

小百合恢單十幾年來，從未主動宣布，所以也沒有朋友幫她介紹對象，倒是有學生向她示愛，但她沒有理會。談到理想型，她笑說年輕時擇偶標準很高，「要學歷相當，我是外貌協會！所以那時候才會在不對的時間碰上我先生。」未來如果再談戀愛，她的理想型是張佩華。

她暌違7年沒開唱，今年除了推出新專輯，也將於6月11日舉辦「青春終不悔」演唱會，不過遇上疫情影響，讓她一度很猶豫要開歌友會還是演唱會，她在高人指點下改名周「玥」綺，剛改完名字演唱會就確定了下來。

記者會上，洪榮宏站台祝賀她新專輯、演唱會雙喜臨門，兩人好交情因而曝光，原來當年小百合介紹學生張瀞云與洪榮宏一起晚餐，進而促成良緣。小百合說，有一次演唱會主辦單位提議邀請歌手聚餐，在她熱情邀約下，張瀞芸從高雄來赴約，「我回去之後跟製作人講，今天可能會成就一段姻緣喔」後來張瀞芸還私下打給小百合打聽：「老師，你覺得洪榮宏怎麼樣啊？」

小百合目前除了是歌手，也經營傳播公司、她也在南台科技大學擔任歌唱老師，也有自己開班授課。被問到是否會和大百合合體？她表示不排斥，兩人曾經失和但早就和好了，她上次演唱會就邀請大百合當嘉賓，兩人一直是朋友。小百合周玥綺「青春終不悔」演唱會門票於4月13日起在年代售票系統與四大超商開賣。