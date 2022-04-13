張軒睿憑著帥氣外形獲得許多粉絲喜愛，2016年出演電視劇《狼王子》後打開知名度，2017年獲得林心如賞識出演《我的男孩》男主角，去年在熱門劇集《華燈初上》中飾演何予恩，和楊謹華飾演的蘇媽媽有不少感情戲。近日傳出張軒睿有了新戀情，對方是柯震東的正妹經紀人。

據《鏡週刊》報導，張軒睿從年初開始就被傳出和柯震東經紀人潔西卡在一起，雖然兩人作風相當低調，但還是被找出端倪，兩人不僅穿過同一件白色T恤，讓人懷疑是不是情侶T，交友圈方面也有重疊。柯震東的好友黃宏軒就是兩人的共同好友，之前女方生日時，一群人去野外慶生就能看見張軒抱住潔西卡的愛犬入鏡，兩人間的好交情由此可見。

張軒睿過往被傳出和小模Shiny交往，女方不時在社交平台上曬恩愛，卻沒有得到男方正面承認，之後被拍到和大馬女神林明禎坐在草地上親吻，兩人火速承認戀情，卻不到一個月就結束，2019參加芒果TV的真人秀綜藝節目《女兒們的戀愛》，在節目中與歌手SHE的任家萱交往，兩人在螢幕前表現甜蜜，節目播畢後任家萱在社交平台發文感謝張軒睿，似乎有意澄清兩人只是節目合作關係。

兩人似乎一起出遊。（圖／winnie12.02 IG）

而仔細觀察潔西卡，和張軒睿過去交往的類型有些相似，都是相貌甜美、身材姣好，留著一頭俏亮短髮，外貌不輸藝人。從潔西卡的多張照片中能看到，潔西卡有著一雙水汪汪大眼，五官精緻、皮膚白皙，笑起來時有種甜美氣質。