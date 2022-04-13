紐約警方公布紐約地鐵12日槍擊案的「利害關係人」為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。

紐約地鐵12日上午爆發槍擊，造成23人受傷，紐約市警方當晚宣布懸賞5萬美元逮捕62歲的非裔「利害關係人」詹姆斯（Frank James），更指他先前曾在網路上發表針對紐約街友、紐約市長等令人擔憂的言論，甚至預言在俄烏衝突之後將發生種族大戰。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約市布魯克林區12日上午8時30分左右，一輛地鐵在即將駛入第36街地鐵站（36th Street station）前發生槍擊事件，目擊者描述槍手冷靜地戴上防毒面具後在車廂內投擲煙霧彈，造成乘客恐慌逃竄，槍手再朝車廂內民眾開火，列車進站後槍手逃逸無蹤。

紐約市警察局（NYPD）12日晚間召開記者會表示，槍手一共開了33槍，事件一共造成23人受傷，其中10人中彈，警方也在現場發現一把9mm半自動手槍、加長彈匣、一把小斧頭、汽油、煙火等，目前尚不清楚兇嫌動機。

紐約警方公布紐約地鐵12日槍擊案的「利害關係人」為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。（圖／路透社、紐約市警察局提供）

紐約警方也公布這起案件的「利害關係人」為62歲的非裔男子詹姆斯，指出當天在距離案發現場5英里（約8公里）處發現詹姆斯駕駛的搬家用U-Haul貨車，他在費城租下這輛貨車後開至布魯克林。

警方表示目前還在釐清詹姆斯與這起槍擊案的關係，並且懸賞5萬美元（約新台幣145萬元）賞金，希望將他逮捕歸案。

紐約警方公布紐約地鐵12日槍擊案的「利害關係人」為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。

警方也提到詹姆斯先前曾在網路上發布針對紐約市街友等「令人擔憂」的言論，甚至威脅紐約市長亞當斯（Eric Adams），亞當斯的維安旋即升級。

報導指出，詹姆斯曾在YouTube發表詭異的威脅言論，包括指出自己是市長亞當斯「心理健康計畫下的受害者」，內心「充滿仇恨、憤怒及痛苦」。

他也批評亞當斯應對紐約街友問題不力，聲稱紐約地鐵每一節車廂都有許多街友，讓他甚至「無法站立」，必須在車廂間不斷移動。

詹姆斯也在影片中坦言自己罹患精神疾病，砲轟紐約的心理健康服務是一場「恐怖秀」、「充滿暴力」，不過不是身體上的暴力攻擊，比較像是小孩在學校經歷的暴力，「會讓人拿槍射殺混蛋。」

紐約警方公布紐約地鐵12日槍擊案的「利害關係人」為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。圖為案發後民眾在車站驚魂未定。（圖／路透社）

接著他聲稱俄羅斯入侵烏克蘭就是另一起社會蔑視非裔的鐵證，甚至預言歐洲的俄烏衝突後將爆發種族大戰，指稱「白人混蛋做出決定只是時間早晚問題」，他說唯一的解方就是進行更多暴力或成為罪犯，「所以我得到的訊息是：我應該要有一把槍，然後開始射殺混蛋們。」他也提到搶劫老婦人、用毒品等。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！