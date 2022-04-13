董允耀洋樓的動、植物和人物裝飾語彙十分繁複精彩。（李金生攝）

立面兩側的「海龍」泥塑圖案，見證兩岸大時代的烽火歷史。（李金生攝）

山頭可見「董允耀」的印尼文花體字樣。（李金生攝）

樓梯間有可用手推拉的鐵捲門，是董允耀洋樓的特殊防盜設計。（李金生攝）

董允耀洋樓的地面「槍孔」反映地方治安不靖，內地盜匪登島劫掠的史實。（李金生攝）

董允耀洋樓有地方名士許維舟書寫的「豢龍」堂號石刻。（李金生攝）

縣長楊鎮浯今天上午主持修復工程動土儀式，特別感謝董允耀後代親族的無私捐獻，讓修復工作可以順利進行。（金門縣府觀光處提供）

坐落於金門西半島古崗村，1933年興建的縣定古蹟董允耀洋樓，被建築學者譽為早期中西合璧式洋樓代表作之一，曾做為國軍炮、工兵營和「兩棲蛙人」隊部，見證兩岸烽火和軍民一家的大時代，如今難掩斑駁圮壞的歲月痕跡。縣府爭取中央補助規畫投入4500萬元進行修復，期待再現昔日宏偉氣象，吸引遊人絡繹來訪。

縣長楊鎮浯今天上午主持修復工程動土儀式，特別感謝董允耀後代親族的無私捐獻，讓修復工作可以順利進行，希望這座烙印早期鄉親「落番」出洋打拚，惕厲後人奮發上進的洋樓，在大古崗繼續向遊人訴說大時代的歷史故事。

董允耀洋樓的建築型式為三塌壽的番仔樓，前方有一樓的迴向設計和人字脊「二導水」的龜型屋頂，遠眺近觀極其宏偉醒目。起造人董允耀原在古崗村賣豆腐，10餘歲隨鄉人遠走印尼泗水謀生，在受雇小工存錢後先批購當地「辣椒粒」賺取差價，再與人合夥經營船行，專門來往於南洋一帶，由此積累可觀財富，返鄉興建洋樓安頓留守故鄉的家族。

這座大洋樓曾先後由國軍炮兵、工兵營占用，1970年間更曾進駐海龍部隊，一樓大門左右兩側牆飾有海龍字樣與圖案，整體建築的動、植物和人物裝飾語彙繁複精彩外，大門也可見防盜的移動門扇「輪錢門」、「槍眼」等防禦設施，反映金門早年地方治安不佳，時有大陸內地「強摃仔」登島劫掠的史實。

2015年2月，董允耀洋樓公告指定為縣定古蹟，指定理由是具歷史、文化和表現地方營造技術流派特色，以及具稀少性，不易再現者。2020年由所有權人董賽姍、董倫威贈與金門縣，希望未來獲得更好的維護和利用。