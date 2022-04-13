俄軍強攻馬立波（Mariupol），與烏克蘭部隊激戰，甚至傳出肉搏戰的消息，焦點在於取得烏克蘭作為防禦據點的亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）。
據BBC新聞網13日報導，俄軍雖然加緊圍攻馬立波，但當地仍有數千名烏克蘭戰士，而亞速鋼鐵廠就是他們重要的作戰基地之一。不過，專家說，裡面究竟有多少人，還缺乏可靠的資訊。儘管盛傳俄軍動用化武攻擊，但目前尚無法證實。
倫敦大學學院（University College London）俄羅斯外交與安全政策專家 斯涅科芙（Aglaya Snetkov）博士說，好幾星期以來，這座鐵工廠一直都是俄軍攻打的關鍵目標。
然而，她指出，這蘇聯時期建造的設施會這麼難以攻下，在於它打造得十分堅固，而且占地很廣。事實證明，俄軍很難掃蕩出駐紮當地，包括烏克蘭國家衛隊亞速軍團（Azov Regiment）在內的戰士。
斯涅科芙說，無論是亞速鋼鐵廠，或是馬立波都證明，俄軍打城市戰，並想攻占充斥許多戰士能藏身的地方，實在充滿挑戰。
此外，情報專家克朗普（Justin Crump）也說，固若金湯的亞速鋼鐵廠是馬立波最後的抵抗陣地之一。他指出，目前俄軍致力轟炸，就是在採取凌遲式的消耗戰術。他說，俄軍靠這種重砲轟炸的方式，不斷摧毀反抗軍可能藏身的建築，接著再採取攻勢，以減少自家部隊傷亡。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。