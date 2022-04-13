俄軍強攻馬立波（Mariupol），與烏克蘭部隊激戰，甚至傳出肉搏戰的消息，焦點在於取得烏克蘭作為防禦據點的亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）。

據BBC新聞網13日報導，俄軍雖然加緊圍攻馬立波，但當地仍有數千名烏克蘭戰士，而亞速鋼鐵廠就是他們重要的作戰基地之一。不過，專家說，裡面究竟有多少人，還缺乏可靠的資訊。儘管盛傳俄軍動用化武攻擊，但目前尚無法證實。

倫敦大學學院（University College London）俄羅斯外交與安全政策專家 斯涅科芙（Aglaya Snetkov）博士說，好幾星期以來，這座鐵工廠一直都是俄軍攻打的關鍵目標。

satellite imagery of what remains of Mariupol's Azovstal steel factory, which has been the scene of intense fighting for weeks (taken 9 April). Also images of Mariupol port facilities and burning buildings, and burning buildings in eastern Mariupol . 📸@Maxar pic.twitter.com/ELaQRYZra5 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) April 13, 2022

The Mariupol garrison is having it extreme now.

Our guys are all alone, in a besieged ruined city, defending the last pockets next the main fortress, the AzovStal plant.

The situation not seen in Europe since Wold War II.

But the Azov Sea Steel is still holding on… pic.twitter.com/QAW8EKblbi — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 11, 2022

然而，她指出，這蘇聯時期建造的設施會這麼難以攻下，在於它打造得十分堅固，而且占地很廣。事實證明，俄軍很難掃蕩出駐紮當地，包括烏克蘭國家衛隊亞速軍團（Azov Regiment）在內的戰士。

斯涅科芙說，無論是亞速鋼鐵廠，或是馬立波都證明，俄軍打城市戰，並想攻占充斥許多戰士能藏身的地方，實在充滿挑戰。

此外，情報專家克朗普（Justin Crump）也說，固若金湯的亞速鋼鐵廠是馬立波最後的抵抗陣地之一。他指出，目前俄軍致力轟炸，就是在採取凌遲式的消耗戰術。他說，俄軍靠這種重砲轟炸的方式，不斷摧毀反抗軍可能藏身的建築，接著再採取攻勢，以減少自家部隊傷亡。