新北公布最新足跡 星巴克、鼎泰豐入列 3大KTV全包 15:352022/04/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北公布最新足跡，星巴克也在內。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供) 新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供) 新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供) 新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供) 新北今確診數爆增至264例，新北市衛生局公布案28471、28485、28590、28593、28594、28619、27943、28223、28224、28248 、28250 、28251 、28428、28448、28466、27749 、27888 、28189 、28194在新北足跡，包含好樂迪KTV樹林店、星聚點KTV板橋館、星巴克板橋車站門市、鼎泰豐板橋大遠百店、錢櫃KTV板橋店、家樂福板橋店、好市多汐止店等。 竹縣＋23 仰德群聚再增14人染疫 Ct值曝光 新北再爆2員警確診 海山、汐止分局各＋1 #新冠肺炎 #台灣 #新北.確診 #足跡 #KTV 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣＋3 超商店員、幼教師確診 足跡曝光 15:322022/04/13 生活 高雄＋50海量足跡曝 健身工廠、錢櫃、好市多上榜 15:272022/04/13 生活 基隆＋14足跡曝 2夜市上榜 圖書館、快剪店、捐血車入列 15:512022/04/13 生活 台東＋3 全去過花蓮慈濟醫院 Ct值曝光 12:422022/04/13 生活 新北＋264 再增8校停課 累計35校9園受影響 15:402022/04/13 生活 北市松江郵局窗口人員確診！接觸者多 今停業清消 10:102022/04/13 生活 南北移動 新北高雄各爆增61例 04:102022/04/13 生活新聞 疫情尚未到高峰 侯友宜：大海嘯將來襲 09:502022/04/13 生活 新北激增264例 7家主責醫院全面啟動居家照護 15:112022/04/13 生活 土城明德段2025完工 星巴克將進駐 04:102022/04/13 地方新聞 雲林北港高中1生確診 Ct值14急匡51人居隔 15:532022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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