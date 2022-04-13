新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供)

新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供)

新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供)

新北市衛生局公布19名確診者足跡。(新北市衛生局提供)

新北今確診數爆增至264例，新北市衛生局公布案28471、28485、28590、28593、28594、28619、27943、28223、28224、28248 、28250 、28251 、28428、28448、28466、27749 、27888 、28189 、28194在新北足跡，包含好樂迪KTV樹林店、星聚點KTV板橋館、星巴克板橋車站門市、鼎泰豐板橋大遠百店、錢櫃KTV板橋店、家樂福板橋店、好市多汐止店等。