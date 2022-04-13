台南市議會定期會開議第1天，因市府拆除違規選舉廣告引發爭議，導致市長黃偉哲的施政報告延宕。（洪榮志攝）

台南市議會第三屆第七次定期大會開議第1天，多位議員輪番批評市府拆除違規選舉廣告的標準不一，議場吵得不可開交，導致議程延宕，直到中午12點37分市長黃偉哲才得以順利上台進行施政報告。最後，議長郭信良裁示，只要沒有向市府申請的選舉廣告，無論掛在公有地或私地，一旦危害公共安全一律拆除，並將安排專案報告討論。

蔡育輝指出，去年定期會時，議會曾針對選舉廣告拆除問題進行討論，並做成依法拆除的決議，如今民進黨正進行初選，違規選舉廣告之多，不但有礙市容觀瞻，更影響公共安全，但市府卻視若無睹，拆除違規廣告速度慢如蝸牛，明明訂有《台南市廣告物管理自治條例》，市府為了圖利民進黨的參選人，卻不積極拆除，因此特別聯手無黨籍議員提案，要求市府嚴格依法拆除。

已獲國民黨提名參選台南市長的謝龍介也說，台南市的違規廣告總數超過20萬件，市府怎麼拆得完？但是既然去年議會已經通過決議，市府就應該立刻拆除違規選舉廣告，他更以身作則，已先將服務處的看板下架，並依法申請廣告物雜項執照，他應該是全市第一位依法申請的參選人；對於拆除違規選舉廣告惹眾怒，他也要求市長黃偉哲要有擔當，做市府執行單位的後盾。

方一峰、林美燕都要求，應由違規者自行拆除，不該浪費市民的納稅錢來拆除；尤榮智、李中岑也強調，因為議會有決議，他們都守法不敢亂掛；王家貞、盧崑福更呼籲民進黨，不要縱容違規選舉廣告四處懸掛，市府也該拆就拆，不應選擇性執法。

眼見議員發言踴躍導致議程延宕，議長郭信良拜託議員們不要再發言，並針對拆除違規選舉廣告紛爭做出決議，只要沒有向市府提出申請，無論掛在公有地或私地，一旦危害公共安全不只竹架看板要拆，鐵架看板也一律拆除；至於廣告物的拆除標準，將再安排專案報告討論。

市府工務局長蘇金安答詢表示，今年直到4月12日止，已拆除4262件違規廣告看板；環保局也說，今年直到4月8日，已拆除7萬3883件違規的旗幟等小廣告。