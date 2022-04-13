4月18日是國際古蹟遺址日，國定古蹟「中都唐榮磚窯廠」推出特別企畫，16、17日以市集、講座及手做，將百年磚窯化身藝術巿集；同步加碼的還有打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站等3文資場館，這2天都免費入園。

愛河中游畔的中都唐榮磚窯廠是高雄第1家磚仔窯，是台灣現存最完整的磚窯工業建築群，尤其清水紅磚砌成的煙囪，象徵著從日本時代開始的磚造產業，2005年公告為國定古蹟後，這次是首度在國際古蹟遺址日策畫大型活動。

418國際古蹟遺址日（International Day For Monuments and Sites）又稱世界遺產日，今年高巿府文化局與三和瓦窯、La Rue Market、打狗文史再興會社合作，16、17日特別企畫，將生冷的工業遺址妝點成春日般的藝術市集。

除了三和瓦窯的磚砌手做課程，打狗文史再興會社也將帶來導覽，另有文史工作者話當年，高雄所屬3文化資產場館包括打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站等，16、17日將免費開放入園，鼓勵更多人認識文化資產的多樣性。