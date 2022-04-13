嘉義市長黃敏惠說明新增3例確診案、幼兒園確診老師的足跡。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市今天新增3例確診案29028、29029及29030，均為居家隔離陰轉陽，其中案29030為嘉北國小學生的親友，另2例是與清明節連假返鄉親友接觸染疫，小橘子幼兒園區因有1名嘉義縣籍教師確診，全園採檢100名幼兒及教職員及預防性停課。

市府公布，案29028與案29029為同住家人，因與台北確診案27449是親友，他於清明節回嘉義市探親，與案29028及29029接觸，27449案回北部後於4月9日確診，嘉義市衛生局4月10日將其嘉義親屬列為居家隔離，11日安排PCR採檢，2人均為陽性。

案29030是嘉北國小確診案27379的親屬，4月8日列為居家隔離，9日經就醫採檢PCR為陰性，但11日上午出現喉嚨不適症狀，經居家抗原快篩篩檢為陽性，衛生局再次安排PCR採檢呈陽性確診。累計嘉北國小確診4名學生及1名親友。

市長黃敏惠表示，確診案29028、29029及29030都是居家隔離後採檢確診，沒有公共活動足跡；全市目前累計444人居家隔離；校園防 疫加嚴，學校暫緩畢業旅行活動。

另外，小橘子幼兒園1名教師是今天嘉義縣公布確診案29537，市衛生局12日下午5時許接獲通知，即與園方聯繫，今天入園採檢學童及教職員工共100人，並預防性停課，進行環境總清消。

小橘子幼兒園教師案29537在嘉義市足跡有9日到新生路雲朵複合式餐廳簡餐在包廂聚餐，11全天、12日上午8時30分至10時30分在幼兒園工作。