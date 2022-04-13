雲林縣13日新增1例本土確診個案，案29354為北港高中學生，本月10日因同學確診被匡列居家隔離，12日醫院進行PCR採檢，檢驗結果陽性，CT值14，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。其足跡為8日在學校，9至10日崙背鄉阿勸村住家。

雲林縣政府表示，案29354與11日公布的北港高中女學生確診案27983是同班同學，屬於同學間的群聚感染，足跡相對單純，此案匡列居家隔離51人，包括同學、同校車人員等，由衛生單位持續疫調中。

另外還有2例彰化縣確診個案的雲林足跡，案29347本月10日到全聯福利中心古坑店、斗六市膨鼠森林公園。案29350本月9日到五鮮級平價鍋物西螺西興南店、寶雅居家五金西螺中山店；10日西螺福興宮外圍、東南觀光夜市。

雲林縣政府衛生局表示，目前北港高中已有3名學生確診，除了校方停課至本月18日，本月19日北港朝天宮媽祖將進行遶境活動，屆時信眾來自全台各地，呼籲民眾一定要依廟方規定，確實做好防疫工作，才能將染疫風險減至最低。