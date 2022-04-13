台北市衛生局公布案28139、28417、28419、28424、28566、28741、28747於北市公共場域足跡，曾出入溫泉會館、萬豪會所酒店等公共場域。
北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或臺北市防疫專線02-23753782詢問。
台北市衛生局公布案28139、28417、28419、28424、28566、28741、28747於北市公共場域足跡，曾出入溫泉會館、萬豪會所酒店等公共場域。
北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或臺北市防疫專線02-23753782詢問。
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