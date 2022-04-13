今年將是台灣「聲音變現元年」！台灣聲音領導品牌SoundOn聲浪預告台灣聲音經濟四大趨勢，包括台灣Podcast聽眾與收聽量將持續雙位數以上成長、更多品牌開設Podcast自媒體、聲音動態廣告出現、訂閱制逐漸成功，台灣的聲音產業將在變現模式健全後步入正向循環。

SoundOn執行長黃建翰指出，前（2020）年號稱「台灣Podcast元年」，創作者與演藝界、文化圈名人前仆後繼投入Podcast與音頻產業，去年Podcast整體收聽量年增200％，預計今年在收聽量與聽眾成長上至少有雙位數以上。

在創作者社群端，由於Podcast提供一個暢所欲言、較少酸民負面回應的平台，持續有傳統名人從前年下半年或去年投入Podcast，包括演藝圈楊千霈的「9館不打Yang」、許常德「許常德的有聲信」、政治圈的3Q陳柏惟開設的「宇宙第一台」、YouTube圈博恩開設的「博音」等，小S徐熙娣和「徐媽」黃春梅一同合作《老娘的老娘》Podcast，近期也將在SoundOn獨家上架，眾多名人加入讓原本Podcast的生態更多元。

還有許多品牌開設專屬Podcast自媒體，天下雜誌2021年聽經濟大調查，27％企業嘗試過Podcast行銷，曾透過Podcast傳播的企業中，以66％接受主持人訪談模式受歡迎，再來是購買廣告 （36％）、公司自製節目（34％）。

在國外，知名品牌Slack、Shopify與GE等開設品牌Podcast作為自媒體；而在台灣統一證券的「投資大小事．統一報你知」Podcast分享產業趨勢與投資策略；故宮博物院Podcast談藝術和歷史。

目前訂閱模式在教育類、財經類、親子類等三大類內容奏效，Apple Podcast、Spotify在去年推出付費訂閱模式，提供聲音創作者變現，包括熱門的《通勤10分鐘》、《一起說故事》等，提供個人成長、財務利益資訊，或黏性夠強，較容易成功。

黃建翰說，聲音經濟將快速成長，若想靠廣告賺收入，題材就要大眾化、跟流行；如果想靠訂閱或贊助，就要思考內容可以帶給用戶價值、獨特性，重視與粉絲的互動和黏度。