說到居家裝潢，你覺得什麼設備是必須要有的？主播劉芯彤外型亮麗、口條流利，擁有高人氣，平時她相當關心社會經濟與投資話題，昨天(4/12)就在臉書po文，大推家裡必須投資設置個儲藏室，提出兩大關鍵作用，直呼「很划算」。

劉芯彤昨天po文開頭就點名主題是「斷捨離的難」，透露過去住在新店某大樓，室內坪數約20多坪，希望能將空間極大化，於是老公發揮智慧，在天花板設置了一個儲藏空間，就能將東西往上收納「眼不見為淨」，直到搬家時，才發現儲藏室堆的東西超多，「足足清了大賣場三輛手推車的份量才清完」。

劉芯彤透露在作家黃大米的粉專，看到有網友說「家裡與其做一大堆的櫃子，不如做一個儲藏室」，她非常贊同，如今夫妻倆搬到山上的房子，比起當初的大樓公寓面積大很多，但劉芯彤坦言「女人永遠都有買不完的東西」，因此他們除了在院子放了個儲藏屋，也在屋內規劃了儲藏室區域，之前黃大米來訪，她還炫耀自己雜亂的儲物空間，炫耀儲藏室的好處，裡頭還堆了很多寵物的用品，塞成了一座小山，「但只要我把儲藏室的拉簾拉上，一切都乾乾淨淨」。

劉芯彤真心推薦家裡得有個儲藏室，「那絕對是女人無法斷捨離、外加躲避打掃，以及偷塞瘋狂購物血拼戰利品的好地方」，瞞著老公買的東西通通都能藏進進去，直呼「管它一坪是花多少錢買的，有個儲藏室才是王道」，而她家儲藏室不到一坪，換算下來約幾十萬，「但可以讓家裡公共空間永遠整潔，還能偷藏東西維繫夫妻之間的和諧，我覺得很划算」。