國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄13日新增50例本土確診個案，由於疫情也燒進校園，高雄市長陳其邁先前曾建議中央檢討停課標準，降低學生就學權益的損害，陳其邁13日表示會參考中央標準，但國小學生沒打疫苗，且上課形式不同，所以必須經過疫調，評估風險決定是否停課。

高雄13日新增50例本土確診個案，娛樂場所衍生傳播鏈2例，居隔期間陰轉陽14例，外縣市旅遊史9例，密切接觸者24例，另有1例正在疫調當中。高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有4間學校全校停課，另有25個班級停課，居家隔離人數共1057人、自主健康管理人數共2575人。

陳其邁表示，因為國小學童沒打疫苗風險不同，上課型態也不同，所以還是必須根據疫情調查評估風險後，做最後的綜合判斷，隨著疫情蔓延，要清零相當困難，所以會參考中央標準，並針對小學採取高強度嚴格的匡列原則，實際看每間學校的狀況，只要有風險就會停課 。