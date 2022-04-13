本土今暴增744例確診，比昨（12日）的551例足足多了193例，引起網友熱烈討論，不少民眾看著每日不斷攀升的本土個案數，忍不住驚呼「大共存時代真的來了！」感覺只會一天比一天更慘，這周可能就會出現單日破千例的狀況。

今一口氣增933例確診，其中744例為本土，境外移入則有189例，引起網友們熱烈討論，不少人驚呼「大共存時代來了！」也有許多人開始焦慮，認為這周有可能出現單日破千例的狀況，感覺一天會比一天更慘。「擺明與病毒共存了」、「現在一堆人對這個數字無感，真的是與病毒共存了」、「流感化了，共存是早晚的事」。

另有一名網友今在PTT上發文表示，今天新增744例本土，應該算是新高峰，畢竟去年校正回歸加總也才700多例確診而已。不過，台灣原本守得很不錯，每天都只有幾個零星個案而已，怎麼會淪落到現在每天破百例呢？這波疫情到底是從哪裡爆的？

不少網友留言說，「從每天境外破百就知道遲早破防」、「 印度神童早說過了要注意4月13日」、「境外入境鬆綁開始吧」、「源頭就是境外移入個案啊！」多數人也開始擔憂連日確診個案數飆升，感覺醫護人員又會開始忙翻。