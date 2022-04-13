頭份市1名黃姓婦人接獲詐騙集團來電，以假冒檢警手法詐騙黃婦前往銀行開通網路銀行帳戶，家人查覺有異，報請頭份市頭份所員警趕來勸阻，成功阻止黃婦匯款，保住辛苦積蓄。

頭份警分局日前分別接獲2通民眾報案，指稱頭份市黃姓婦人疑似與詐騙集團通話，家人勸阻不聽，請求警方協助，立即派遣頭份所警員周凱哲前往處理，周員到達現場後，發現黃婦正欲依指示前往銀行辦理匯款事宜，周員立即上前了解。

據黃婦女兒向警方指稱，母親早上接到自稱假檢警的電話，指示前往銀行開通網路銀行，如不從將會帶至台北開庭，雖經她極力勸阻，但母親深信不疑，員警一聽便知是常見「假檢警真詐財」詐騙手法，經員警及家人不停勸說下，黃婦才相信員警說法，打消匯款念頭。

員警離開後，黃婦住在桃園的親友得知後欲打電話關心時，黃婦家中電話及手機都因占線無法撥通，親友情急之下又打桃園110專線求助，頭份警分局接獲轉報後再度指派頭份派出所警員葉彥寬、李育庭、張櫺藍等前往了解，經員警再度上門勸阻及協助通報相關銀行暫停受理黃女申請事宜後，事情順利落幕。

據警方查證，62歲黃婦是在家中接獲詐騙集團電話後，深信不疑，女兒及親友勸阻無效向警方求援，所幸員警2度上門勸阻下，順利防止黃女遭詐騙，其家人非常感謝警方積極勸阻，防止黃婦遭騙。