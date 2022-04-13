澎湃新聞13日報導，今年3月初以來，Omicron變異株流行，病毒傳染性急劇增強，多數幼童尚未完全接種疫苗，兒科病例數較前兩年增加。為保障受到新冠病毒感染的患兒的醫療需求，復旦大學附屬兒科醫院、上海交通大學附屬兒童醫學中心、上海市兒童醫院等抽調大量醫護人員，入駐上海公共衛生臨床中心、仁濟醫院南院等，緊急派遣一批具有中醫資質醫師進入其中，開展有針對性的中西醫結合治療。截至目前，上海新冠疫情兒童住院平均天數，已經從25天降到了13天左右。

據報導，中醫兒科專家持續深度參與兒童救治過程，發揮中醫藥療效，進一步縮短核酸轉陰時間及住院時間。

不過，醫生同時也發現，兒童用藥存在一些困難，大部分兒童喜甜忌苦，排斥服用一些中藥，一些患兒家長也認為：兒童症狀輕，完全沒必要吃「苦藥」，這時候如果全部按照成人的治療方法來治療兒童，恐怕難以獲得良好的治療效果。

澎湃新聞13日從上海市衛健委、上海市中醫藥管理局獲悉，針對本次Omicron變異株流行的國內外特點，上海中醫兒科專家團隊在認真學習國家衛健委《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》基礎上，經過多次討論修訂，形成了《上海市中醫藥防治兒童新型冠狀病毒變異株感染專家共識》。

上述共識針對上海本次Omicron變異株感染大量小兒輕症及無症狀患兒的特點，提出了以茶代飲的治療方法。

中醫專家認為：兒童臟腑嬌嫩，形氣未充，加上疾病本身也較輕淺，因此不適合用重劑，而應運用量小而精的藥房，味道也相對於兒童容易接受，如「兒童養正辟穢茶」，含蒼術、菊花、桔梗、山楂、甘草等，可以健脾化溼，酸酸甜甜的口感，小朋友們也會更容易接受。

此外，上述這一共識還提出了許多適合小兒的非藥物療法，包括小兒推拿、耳穴療法、穴位敷貼以及香佩療法等等，極大得豐富了患兒的治療手段，對小年齡兒童、藥物不耐受的兒童，尤其是大量症狀輕微的兒童，這些治療手段無疑是一個很好的治療選擇。

這些特色中醫藥治療方法也在國家中醫藥管理局的支持下，經由上海中醫兒科同仁在定點醫院、方艙醫院推廣。目前，中央指導組專家也非常贊同上海的兒童特色治療方法，並將北京中醫特色「馮氏捏脊法」通過培訓和演示介紹給上海兒科同仁，助力上海兒科抗疫。