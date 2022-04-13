桃園蘆竹區美福倉儲日前發生火災，內部堆積大量發臭廢棄物，造成當地飄散難聞氣味，市府原限期12日前要清除所有惡臭廢棄物，13日到場複查發現6樓尚有3500噸廢棄物還沒清完，依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，並限期2周內清運完畢。

環保局表示，美福倉儲上月火警後嚴重影響周邊空氣品質及居民生活，已依違反空汙法32條規定處500萬元最高罰鍰。廢棄物部分，倉儲4樓有約2500噸腐臭廢棄物已清空，但仍殘留少部分惡臭物質，6樓煙燻廢棄物尚餘約3500噸仍未清完，認定為未改善完成，依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，限期2周內清完。

對此美福倉儲回應， 6樓的餘火4日才熄滅，公司從未怠慢清運事宜，由於6樓佔地面積超過2千坪，樓層高度超過12米，須結構補強才能將人員、重機具運入進行高空作業，一邊補強結構，一邊清運，期許能在最短時間內清運完成，恢復良好的環境，再次對此事件造成鄰里困擾深感歉意。