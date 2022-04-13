民眾黨立委蔡壁如。（姚志平攝）

名列民眾黨不分區立委第7名的新光集團公主吳欣盈，昨日現身民眾團會議引發關注，據悉，民眾黨主席柯文哲有意讓蔡壁如請辭不分區立委，專任民眾黨祕書長，屆時吳欣盈可望遞補成為不分區立委，因此先擔任蔡壁如辦公室顧問。對此，蔡壁如表示，目前沒有要請辭立委，吳欣盈確實是以她的顧問身分陪同出席會議。

民眾黨團每周二、五召開黨團會議，由黨團幹部、黨籍立委及辦公室主任與會，黨中央則派秘書長謝立功等幹部出席，據與會人士透露，吳欣盈昨天以蔡壁如辦公室顧問出席會議，吳在會中發表自己對國際情勢及新冠肺炎等看法。

民眾黨人士表示，吳欣盈擔任蔡壁如辦公室顧問參與黨團運作，可能是替遞補不分區立委暖身，畢竟早在今年初，蔡壁如早向柯文哲表達想請辭立委，想要專職擔任民眾黨祕書長，所以吳欣盈現在擔任蔡壁如辦公室顧問，一旦蔡壁如請辭立委接任祕書長，吳欣盈就能無縫接軌遞補立委。

近期因為苗栗縣議員提名爭議，柯文哲飆罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉，並怒嗆「誰家的狗，自己回去管好」，賴香伶回嗆要求柯道歉，並收回那句話。如今吳欣盈突然又浮上檯面，黨內人士解讀，這是給賴香伶壓力，要求賴必須乖乖聽話，不能反抗，否則後面的人隨時會遞補。

對此，蔡壁如受訪表示，因辦公室顧問離職，柯文哲建議她可以借重吳欣盈長照醫療、智慧城市等長才，聘為辦公室顧問，因此，吳昨天以顧問身分陪同出席黨團會議。

至於吳欣盈是否替遞補不分區立委做準備，蔡壁如表示，她目前沒有辭職立委的打算。