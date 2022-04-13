（亞太電信13日宣布攜手XRSPACE，電信業首創ESG結合元宇宙，雙方聯手打造全台首座多功能元宇宙共享空間。圖／亞太電信提供） 元宇宙話題持續火熱，亞太電信瞄準元宇宙商機，13日宣布進軍元宇宙市場，攜手元宇宙領先品牌XRSPACE，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間。另外，亞太電信同步聯手NFT發行平台、內容提供商等逾20家生態系夥伴，進行技術平台、應用與跨終端整合，首波結合Avatar、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合六大亮點服務，建構長期性經營的3D虛擬世界，並推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間。亞太電信於XLAND推出ESG希望樹公益募款活動，電信首創ESG結合元宇宙，創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore四大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬Avatar，透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗，企業用戶亦可透過虛擬空間，舉辦會議或展演活動，一鍵登入元宇宙，同聚、同賞、 同樂，玩轉新體驗。XLAND全台限量首發三款限量NFT，包含鴻海電動車3D NFT、張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT、客製化「做自己」NFT，5月31日之前參加指定活動或分享個人Avatar自拍照於 facebook 或Instagram，並貼文輸入#GtXLAND，或於「XLAND」共享空間完整集滿「GtXLAND」7個拼字，即可參加限量NFT抽獎。